«اقتصاد الوفاق» تطلق مشروع شبكة التجارة الليبية

قال وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي، إن ليبيا أطلقت مشروع شبكة التجارة الليبية حيث يربط هذا المشروع كافة المتعاونين في مجال التجارة الخارجية إلكترونيا بغية إنجاز معاملات التصدير.

وأوضح العيساوي خلال كلمته في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسيك” المنعقدة في إسطنبول، أن حكومته أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي لإصلاح نظام الدعم وسعر الصرف بغية تعزيز سوق المنافسة وتحسين الاقتصاد الليبي.

هذا وعقد العيساوي لقاء جانبيا مع نظيرته التركية روهصار بكجان بحثا فيه سبل التعاون بين البلدين وتذليل كافة الصعوبات والعوائق التي قد تواجه عودة الشركات التركية لليبيا.

وتشارك ليبيا في فعاليات مؤتمر الكومسيك الذي ترعاه منظمة التعاون الإسلامي من أجل تسيير التجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

