رئيس المجلس الرئاسي يصل المملكة الاردنية في زيارة رسمية

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والوفد المرافق له ، إلى العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم ، في زيارة رسمية إلى المملكة الاردنية الهاشمية.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية فسيجري السراج خلال هذه الزيارة مباحثات مع جلالة الملك عبدالله الثاني ، كما يجري رفقة الوفد المرافق له الذي ضم عددا من الوزراء المفوضين بحكومة الوفاق وعدد من المسؤولين،مباحثات مع رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز.