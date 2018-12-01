رئيس المجلس الرئاسي يصل المملكة الاردنية في زيارة رسمية

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والوفد المرافق له ، إلى العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم ، في زيارة رسمية إلى المملكة الاردنية الهاشمية.
وبحسب وكالة الانباء الاردنية فسيجري السراج خلال هذه الزيارة مباحثات مع جلالة الملك عبدالله الثاني ، كما يجري رفقة الوفد المرافق له الذي ضم عددا من الوزراء المفوضين بحكومة الوفاق وعدد من المسؤولين،مباحثات مع رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز.
وكان في استقبال السراج لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وعددا من الوزراء في الحكومة الاردنية، والسفير الليبي لدى المملكة، ومحافظ العاصمة، وعددا من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
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