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مصلحة طيران المؤقتة توفد 100 شخص للتدريب في هذه التخصصات إلى جمهورية مصر

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم السبت 100 متدرب من مختلف المدن الليبية تم ترشيحهم من قبل مصلحة الطيران المدني بعد اجتيازهم لامتحانات القبول للتدريب في الخارج.

الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي لقاء رئيس الحكومة بالمتدربين تم في مطار الأبرق الدولي، لإفادهم وتدريبهم بجمهورية مصر في تخصصات المراقبة الجوية والنقل الجوي وإعلام الطيارين والأمن والسلامة والاتصالات، وذلك للحاجة الماسة لهذه التخصصات في جميع المطارات.

ومن جانبه حث رئيس الهيئة محمد عبد القادر على الاجتهاد بهذه الدورات والعودة إلى البلاد بعد امتلاك خبرة تؤهلهم للاستمرار بأعمالهم في هذه التخصصات.

وبعد لقاء المتدربين أجرى رئيس الحكومة المؤقتة جولة تفقدية للمشاريع القائمة في مطار الأبرق الدولي للاستعداد لتشغيله بالوضع الطبيعي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هكذا يتم نهب وبعثرة المال العام من قبل حفتر ومجلس الدواب والحكومة المؤقتة ، في البعثات الغير مدروسة والغير ضرورية في هذه المرحلة من الإنقسام والتنازع وغياب سلطة شرعية موحدة للبلاد .. لا خير يعود على البلاد من البعثات الدراسية في المرحلة الحالية وهي ليست سوى تمويه لإرسال الأقارب وأبناء النافذين في الحكومتين والأغوات المسيطرين في الشرق والغرب ونهب الأموال … ولا حول ولا قوة إلا بالله.

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