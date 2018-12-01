بالصور ..مارثون الكرامة الرياضي لطلبة الكليات العسكرية ومراكز التدريب

العنوان-بنغازي

انطلقت صباح اليوم في مدينة بنغازي تظاهرة رياضية لاختراق الضاحية بمشاركة عدد من الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة .

وقال عضو المركز الإعلامى بإدارة التوجية المعنوى فرع بنغازي نقيب محمد بوخزام إن التظاهرة جاءت بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، وبمشاركة العديد من الوحدات العسكرية التعليمة، والعاملة بالقوات المسلحة كالكلية العسكرية ومراكز التدريب والشرطة العسكرية، والقوات البحرية، وكتيبة 106، وكتيبة طارق بن زياد، والكتيبه 166، والكتيبة 155، واللواء 73 مشاة .

وتابع بوخزام أن المسابقة تأتي للرفع من الروح المعنوية للمواطنين وزيادة الكفأه القتالية للجنود .

وأشار إلى أن تظاهرة اختراق الضاحية انطلقت من أمام ميناء بنغازى البحري وانتهت بساحة الكيش، منوهًا إلى أن إقامة حفل لتوزيع القلائد على الأوائل في نهاية المسابقة، وكان فى الترتيب الأول ن. ع من الشرطة العسكرية وباقي الترتيب التسع كانت لصالح الأوائل من الكلية العسكرية .

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