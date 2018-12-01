لأول مرة في ليبيا .. تجربة تقنية “كاكون” الحديثة لتوفير مياه الري

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت جمعية ليبيا الجديدة عن تجربة تقنية حديثة وجديدة لأول مرة، تهدف لتوفير مياه الري وهي المعضلة التي تعاني منها الأراضي في البلاد .

التقنية الجديدة والتي اطلق عليها اسم “كاكون”، تم تجربتها صباح اليوم جنوب شرق مدينة المرج وهي منطقة شبه قاحلة، تعمل على توفير الرطوبة للشتلة المزروعة لمدة عام كامل دون الحاجة للري.

وقد حققت هذه التقنية في الكثير من دول العالم نجاحاً في توفير المياه وسمحت باستزراع المناطق القاحلة والتي تعتبر عبئاً ثقيلاً على الموارد المائية.

هذا وسيقوم فريق “ليبيا الجديدة” بزراعة هذه المنطقة ببذور المراعي وشتول الزيتون والخروب ، وسيتم تعميم التجربة على كافة المناطق في ليبيا حال قطف أولى ثمارها.

وجاءت التجربة استمراراً لجهود جمعية ليبيا الجديدة الحثيثة في معالجة الانحسار الذي تشهده أراضي الغابات نتيجة الانتهاك المتعمد وغير المتعمد تجاهها.

يشار إلى أن هذه التقنية هولندية المنشأ وكثر الحديث مؤخرا عنها لغرس الأشجار في المناطق القاحلة و الجافة ، و قد أعطت نتائج جد إيجابية ونسبة نجاح عالية في الظروف المناخية القاحلة.

وتعتبر هذه التقنية تعتمد على استعمال حاضنات للشتلات ذات تكلفة منخفضة وقابلة للتحلل ، وتمكن من غرس الأشجار بشكل مستدام في الأراضي القاحلة أو الجافة ، الشرنقة عبارة عن خزان للمیاه ، يتم تعبئته مرة واحدة في مرحلة الغرس ، وقد تم تصمیمه لیمنع التبخر ونمو الأعشاب حول قاعدة الشجرة، و يتم نقل المیاه من الخزان إلى جذور الشجرة باستخدام الفتائل.

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