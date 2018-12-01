القيادة العامة للجيش الليبي تطلق الماراثون الأول لوحداتها في بنغازي

بنغازي- سبوتنيك. وقال العبيدي في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، إنه “بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وبمشاركة كل وحدات الجيش، انطلق اليوم السبت “سباق الكرامة” في نسخته الأولى في شكل ماراثون يجوب شوارع وأزقة وميادين مدينة بنغازي، خاصة تلك الشوارع التي تقع وسط المدينة، والتي كانت حصنا للجماعات الإرهابية قبل أن يتم دحرها على يد أبناء جيشنا البواسل”.

وأضاف البيان، أنه “بهذا الماراثون نبرهن للعالم أن جيش ليبيا هو طوق نجاتها، وأن أبناء الجيش في حالة استعداد دائم ولياقة بدنية عالية لدحر أي عدو جائر”.

وانطلقت معركة الكرامة في 16 مايو/ أيار 2014، بقيادة المشير خليفة حفتر، ضد جماعة مجلس شورى ثوار بنغازي وجماعة أنصار الشريعة، وأصبحت تلك الجماعات التي سيطرت على مدينة بنغازي أبان ثورة 17 شباط/فبراير عام 2011، تقوم بتصفية العسكريين والإعلاميين والنشطاء، وكذلك المدنيين الذي يعلنون رفضهم لهم، واستمرت معركة الجيش الليبي ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة قرابة الأربعة سنوات.

وأعلن حفتر يوم 5 يوليو/ تموز 2017 تحرير مدينة بنغازي من سيطرة الجماعات التكفيرية والمتطرفة.