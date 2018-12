المتوسط:

اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، الدكتور علي العيساوي مع مدير البنك الاسلامي للتنمية، بندر حجار حيث تساءل سعادة الوزير عن كيفية التعاون مع البنك ومدى امكانية الاستفادة من البرامج التنموية التي يقوم بها البنك الاسلامي.

وأفاد بأن هناك العديد من المؤسسات التي من شانها التعاون مع البنك الإسلامي ،من جانبه اعرب السيد مدير البنك على استعداده للتعاون مع ليبيا وسيقوم باعداد الدراسات اللازمة واتخاذ كافة التدابير لامكانية التعاون مع هذه المؤسسات.

The post وزير «اقتصاد الوفاق» يجتمع مع مدير البنك الاسلامي للتنمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية