مسؤول ينفي لــ “24” البدء في الإجراءات الخاصة بــ 500 دولار الإضافية الخاصة بأرباب الأسر

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس إن الاجتماعات لازالت جارية بخصوص 500 دولار الخاصة بأرباب الأسر بين المركزي والجهات المختصة.

وأوضح المسؤول – في تصريح لآخبار ليبيا 24 – أن آخر الاجتماعات كانت بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” وبعض الوزراء ، بالإضافة إلى مصلحة الأحوال المدنية والجوازات.

ونفى المسؤول الأخبار المتداولة عن نية المصرف رفع منحة أرباب الأسر من 500 دولار إلى 1000 دولار ، مؤكداً أن منحة أرباب الأسر ستبقى 500 دولار ، ونافياً البدء في بالفعل في الإجراءات الخاصة بها.

وأكد المسؤول، أن فور الانتهاء من عملية التدقيق للمنظومة سيتم البدء فعلياً في الاجراءات الخاصة بها.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي قرر في ديسمبر 2017، تنفيذ برنامج لمنح النقد الأجنبي لأرباب الأسر خلال 2018، وحدد البرنامج صرف 500 دولار لكل فرد من الأسرة.

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