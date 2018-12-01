رمزي الأغا: التجار يعزفون عن فتح الاعتمادات بالمصارف التجارية

العنوان-البيضاء

صرح رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء “رمزي الأغا” السبت عبر صفحته الرسمية إن الوضع الحالي للإصلاحات داخل المصارف يشهد عزوفاً كبيراً وملحوظاً للتجار عن فتح الاعتمادات مقارنة ببداية انطلاق الإصلاحات بحسب المنشور.

وأوضح “لاغا ” أن سبب عزوف التجار هو خوف التجار من تخفيض قيمة الرسوم في الأيام القادمة، إلى جانب عدم وضوح خطة أو تواريخ محددة للتخفيض، مشيراً إلى أن الحوالات لغرض الدراسة والعلاج في معظم المصارف لم تنفذ بعد بسبب أن القيمة تحول لصالح المستشفى أو الجامعة وبالتالي المواطن لا يستطيع بيعها أو المتاجرة بها كما هو الحال في مخصص 10000 دولار للأفراد، وارتفاع سعرها وعجز المواطن الذي يرغب في العلاج والدراسة خارج ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية