توقعات الحالة الجوية ليومي الاحد والاثنين في مختلف مناطق ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في المركز الوطني للارصاج الجوية الليبي في نشرة جوية صادرة اليوم حول حالة الطقس في ليبيا خلال اليومين القادمين أن تشهد الاجواء فرصة في سقوط أمطار متفرقة بدءاً من مساء اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي خاصة على المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع رياح نشطة يوم الغد وتشمل الفرصة يوم الغد مناطق الشمال الشرقي.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل النفوسة:

وفقاً للنشرة تتكاثر السحب من مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على المناطق الممتدة من رأس أجدير إلى مصراتة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتشمل يوم الغد أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل, والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 15 – 20 مْ.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:

وفقاً للنشرة يكون الطقس في هذه المناطق مساء اليوم قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على المناطق الممتدة من الخليج إلى الجبل الاخضر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية ويوم الاثنين على أغلب المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول تدريجياً يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ويوم الاثنين إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 15 – 20 مْ تصل إلى 23 على جالو.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

يكون الطقس في هذه المناطق السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة السرعة ويوم الغد متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 19 – 22 مْ تصل إلى 25 مْ على غات.

الكفرة – تازربو – السرير:

يشهد الطقس في هذه المناطق وفقا للنشرة سماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة بينما تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الكفرة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 20 – 24 مْ.