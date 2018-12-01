المؤقتة توفد 100 متدرب في مجال الملاحة الجوية لجمهورية مصر

العنوان-الأبرق

ودع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، رفقة كلٍّ من رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر، وورئيس مصلحة الطيران المدني عبد الحميد البرعصي، ورئيس مصلحة المطارات امحمد الأطرش، وكل الطاقم الإداري بمطار الأبرق الدولي، مائة متدرب تم ترشيحهم لدورة تدربية بجمهورية مصر العربية.

وقال الناطق باسم الهيأة العامة للمواصلات بالحكومة المؤقتة أحمد الشلبي إن الغرض من إرسال هذه الدفعة، الذين تم ترشيحهم بعد امتحانات قبول من قبل مصلحة الطيران المدني لأخذ دورة تدريبية في مجال الملاحة الجوية، وأسس السلامة الجوية وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بالملاحة الجوية وما يتبعها، وهم من مختلف المدن الليبية.

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