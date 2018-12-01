احتفالية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ببنغازي

بنغازي 01 ديسمبر 2018 (وال)- أقيم بمسرح الطفل ببنغازي اليوم السبت، مهرجاناً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار ” لا شي حولنا بدوننا” .

وتتواصل فعاليات المهرجان الذي أنطلق اليوم وتتواصل على مدى ثلاثة أيام متتالية، برعاية وإشراف الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في الحكومة الليبية المؤقتة .

وتخللت الاحتفالية بإلقاء عديد الكلمات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان “حكاية وطن”، إلى جانب تقديم أوبريت غنائي “حقي في الحياة”، وأنشودة “أبحث عني”، كما تخلل برنامج الافتتاح اليوم معرضاً للكتاب، ومعرضاً للأشغال اليدوية .

كما يحتوي البرنامج العام على عرض مرئي لحملة “مهدوا لنا الطريق”، إلى جانب تأبين لمدير إدارة الدراسات والتخطيط الأستاذ عبد الحكيم أقوية، كما سيكون من ضمن البرنامج؛ مناظرة بمدرج سناء محيدلي عن “العدالة الاجتماعية”، وأمسية شعرية .

وقالت رئيسة المهرجان الأستاذة عريفة الخفيفي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن “هذا المهرجان في حلته الأولى؛ يقام لأول مرة بالرغم من احتفالنا كل عام باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وبدون دعم من أي مؤسسة خيرية أو من مؤسسات المجتمع المدني، وجميع القائمين على هذا المهرجان، كوادر مؤهلة من صندوق التضامن الاجتماعي” .

يُشار إلى أن أوبريت” حقي في الحياة”، يشارك فيه قرابة 12 فناناً ليبياً و40 شخص من ذوي الإعاقة، ويهدف المهرجان لضم جميع مراكز التضامن الاجتماعي تحت مظلة واحدة، ولخلق روح التنافس سعياً لتحقيق نحو الأفضل . (وال – بنغازي) ر ع / س ع/ ر ت

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