تفاصيل الاعتداء على طالبات الغريفة

تطرّق برنامج “LIVE”، على قناة “218NEWS”، السبت، إلى ملف الاحتجاجات في الغريفة التي طالبت بتوفير الأمن بعد حادثة الاعتداء على عدد من الطالبات وهن في الطريق إلى المدرسة.

وقال عبدالقادر الزاوي، والد إحدى الطالبات اللاتي تعرضن للضرب، إنه وفي ظل حالة الانفلات الأمني في الجنوب، أقدم أشخاص يركبون سيارة معتمة الزجاج، على رش مادة حارقة كيماوية على 7 طالبات، وإثر ذلك أصيبت وجوههن بحروق وأتلفت ملابسهن، مضيفاً أن واحدة من الطالبات طالت المادة الحارقة عينيها لتكون الأكثر تضررا.

وأكد الزاوي أن الطلاب باتوا يخافون من الذهاب إلى المدرسة وسط حالة هلع وخوف تنتاب أولياء الأمور، ما جعل المنطقة تخرج في وقفة احتجاجية تطالب بإزالة التعتيم عن السيارات.

من جهته، أفاد رئيس مركز شرطة الغريفة الرائد أحمد بوعين، بأن بلاغاً ورد من مدير المدرسة بإصابة 7 طالبات إثر رشهن بمادة حارقة، وتحركت دورية للبحث عن الجاني إلا أنه لم يتم العثور على أحد.

ووجه بوعين نداء عبر “218NEWS”، لجميع أفراد الأجهزة الأمنية للعودة إلى العمل، وأن تقف جميع المكونات وقفة جادة للقضاء على هذه الظواهر التي تتكرر، مطالبا الأعيان والمشائخ برفع الغطاء الاجتماعي عن المتورطين حتى يتسنى لرجال الأمن ممارسة عملهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية