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رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الإتحاد العام لطلبة ليبيا

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا -إلتقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ، السبت ، برئيس الإتحاد العام لطلبة ليبيا عبدالحميد العبّار . 

وقال العبّار فى حديث لـ المرصد بأنه جرى خلال اللقاء التباحث حول وضع الطلبة الليبيين فى الخارج والداخل وكيفية دعمهم .

كما نقل العبّار عن صالح بأن الأخير حث الحكومة على إستصدار قرارات إيفاد للدراسة بالخارج للمناطق المهمشة وكذلك حول تفعيل مشاركة الإتحاد بالمنظمات الخارجية الطلابية والشبابية .

وقد أبدى رئيس مجلس النواب إهتمامه بهذه المشاكل ومساعدة الإتحاد العام لطلبة ليبيا ليقوم بواجبه على اكمل وجه وفقاً للعبار .

المرصد – متابعات 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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