إنجازان طبيان في بنغازي وطبرق

سجل مركز بنغازي الطبي، ومركز طبرق الطبي، إنجازين طبيين يضافان إلى سلسة إنجازات بدأت تتحقق وتعكس إصرار المركزين على المضي في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة دون اللجوء إلى إرسالها للخارج.

وقال المكتب الإعلامي مركز بنغازي الطبي، إنه وتنفيذا لسياسة توطين العلاج بالداخل، قام الطاقم الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب، السبت، بإجراء عملية جراحية لطفلة حديثة الولادة تعاني من تشوه خلقي تمثل بكيس مائي خارج جمجمة الرأس.

ونقل المكتب عن رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الاستشاري خالد العوامي قوله إن الفريق الطبي فام بمتابعة هذه الحالة بشكل يومي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية وصور الأشعة تقرر استئصال الكيس الملتصق بالجمجمة مع وجود جزء من الأنسجة الدماغية داخله.

من جهته، قالت اختصاصية جراحة المخ والأعصاب الدكتورة هناء المجبري، إن العلمية أجريت وتم استئصال الجزء الخارجي وإعادة الأنسجة إلى داخل المخ.

وفي مركز طبرق الطبي، تمكن الفريق الطبي الأجنبي والليبي في جراحة قلب الأطفال من إجراء عملية قلب مفوح لطفل يبلغ من العمر 2.5 سنة يعاني من ثقب بين الأذنين وانسداد في الشريان الرئوي.

وأشار مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي بصفحة المركز في “فيسبوك”، إن هذه العملية رقم 18 في عمليات القلب المفتوح التي يشترك فيها طاقم أجنبي وليبي.

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