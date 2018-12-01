بوشناف يشارك فى إفتتاح قاعات كلية القانون بجامعة بنغازي

ليبيا – حضر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف إفتتاح كلية القانون بجامعة بنغازي رفقة عميدها الدكتور طارق الجملي للقاعات الدراسية بكلية القانون وبداية العام الدراسي الجديد.

ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية ببنغازي ، حضر إفتتاح القاعات وكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة، الدكتور عبداللطيف بوهدمة، ووكيل النيابة بمكتب المحامي العام أحمد البرغثي، وعدد من المسؤولين والعاملين بالجامعة.

وعقب مراسم الافتتاح وإلقاء العديد من الكلمات بالمناسبة تم عقد اتفاقية تعاون وتدريب بين وزارة الداخلية، وإدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وكلية القانون .

كما أُعلن عن تأسيس مكتب المحكمة الصورية للتدريب والاستشارات، وكذلك وحده لتحقيق المخطوطات تابعة لقسم الشريعة بالكلية، كما تم تفعيل برنامج التدريب والتطبيق العملي لطلبة القانون من خلال المحاكمات الصورية.

المرصد – متابعات

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