دعم أميركي لـ61 مدرسة حكومية في سبها

قدّم مكتب المبادرات الانتقالية OTI التابع للوكالة الأميركية للتنمية، لوازم مدرسية أساسية لجميع المدارس الحكومية في مدينة سبها، البالغ عددها 61 وذلك لتدعم التربية المدنية والمصالحة.

وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي للسفارة الأميركية في “فيسبوك”، فقد ساهمت هذه المساعدات بتحسين البيئة التعليمية لـ 30500 طالب في مدينة سبها.

يشار إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تركز بشكل خاص على إشراك السكان المهمشين والشباب والنساء، وزيادة فرص الاستماع إلى أصواتهم ومراعاة مصالحهم في عملية صنع القرار التي ستشكل مستقبل ليبيا.

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