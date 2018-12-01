ورشة عمل توصي بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نظم المركز الوطني لتطوير النظام الصحي ورشة عمل في طرابلس تحت شعار ” من اجل استدامة الخدمات الصحية ولفتح افاق جديدة”.

وتخلل الورشة عدة كلمات ومحاضرات حول كيفية خلق شراكة بين القطاعين لتطوير النظام الخدمي الصحي في ليبيا والمفاهيم والتشريعات الموجودة في الدولة وقد تم دراسة التجربة اللبنانية لفهمها وكيفية الاستفادة منها في ليبيا .

وقال مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر لقناة ليبيا ، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة ، مشيرا الى أننا متخلفون بكثير من الأوجه في هذه الشراكة ، سيما أن القطاع العام لا يستطيع تلبية كافة الخدمات للمواطن .

وأشار الى أنه يجب تغيير ثقافة المجتمع ، بحيث يُرى القطاع الخاص شريكا حقيقيا وطنيا للتطوير .

وأضاف الى أننا نحتاج للنظر في التشريعات الناظمة للعلاقة بين القطاعين ، لمعرفة ما إذا كانت قادرة على تحقيق تلك الشراكة ، علما أن هناك موادا كثيرة فيها بحاجة للتعديل.

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