صور | الهلال الأحمر يساعد 100 عائلة فى الجبل الأخضر ضربت منازلها السيول

ليبيا – أعلنت جمعية الهلال الاحمر الليبي فرع الساحل الشرقي ، مساء السبت ، تقديم مساعدات وتوزيع بعض الاعانات علي اهالي منطقة البياضة ببلدية ساحل الجبل الاخضر .

وبحسب إيجازي صحفي صادر عن الأمانة العامة للهلال الأحمر ، فقد إستهدفت المساعدات 100 عائلة بمنطقة البياضة ، تمثلت في مواد تنظيف ، وأواني طهي وخيام وبطاطين وفراشات وجالونات مياه .

يشار إلى أن المنطقة كانت قد شهدت فى الـ 48 ساعة الأخيرة هطول كميات غزيرة من الأمطارتسببت فى إغراق بيوت أهلها نتيجة السيل الذى إجتاحها أيضاً منتصف الأسبوع الماضي نتيجة الامطار .