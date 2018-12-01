حملة تطوعية لتوزيع القرطاسية على مدارس ببنغازي

أطلقت منظمة الإتحاد الخيرية حملة لتوزيع القرطاسية المدرسية على المدارس الواقعة في المناطق التي سادتها الإشتباكات .

الحملة التي حملت شعار ” مدرستي ” أقامت حفل تكريم لأوائل الطلبة والمدرسين ، رافقه توزيع لمعونات من القرطاسية على إدارات المدارس الواقعة بمناطق الاشتباكات.

وقالت المدير التنفيذي للمنظمة مريم اوحيدة لقناة ليبيا أن حملة ” مدرستي” انطلقت من رحم المنظمة ، و من شأنها توفير قرطاسية متكاملة .

ولفتت العضو بالمنظمة نجاح العقيلي أن من أهداف المنظمة رفع مستوى المجتمع والتركيز على المهاجرين و النازحين .

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