صورة | ” الأمن المركزي أبوسليم ” يتوعد بعد تصفية أحد عناصره فى طرابلس

ليبيا – نعت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع أبوسليم بقيادة عبدالغني الككلى ” غنيوة ” والتابعة لداخلية الوفاق أحد أعضائها فى طرابلس متوعدة بملاحقة من وصفتهم بـ “المجرمين الأوغاد ” الذين قتلوه في أي مكان .

وفى بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء السبت ، أعلنت قوة الردع والتدخل المشتركة التابعة للفرع بأن عنصرها القتيل هو ” الشرطي معاذ صالح المبروك الرياني ” .

وقالت بأن الرياني طالته ما وصفتها بـ ” أيادي الغدر والخيانة ” أثناء تأدية واجبه في مطاردة سيارة ” مشبوهة ” مرت من البوابة بسرعة جنونية .

العنصر القتيل – المصدر : صفحة القوة

ونشرت القوة صورة للعنصر القتيل بعد نقله إلى دار الرحمة فى المستشفى وقد إخترقت صدره رصاصة سببت له تجويف كبير وأخرى أقل حجماً على مستوى البطن .

وأضافت بأن القتيل كان متواجداً داخل سيارة الدورية المتمركزة في بوابة طريق المطار وقد خرج مسرعاً لمطاردة السيارة المسرعة حتى وقع في كمين بشارع ولي العهد ، بحسب نص البيان .

وتابعت : “تم أسره من قبل عصابات تنشط في تلك المناطق وهم سبب الجرائم التي إنتشرت في أحياء غرب العاصمة طرابلس مؤخراً وقاموا بسرقة سيارة الدورية وتمت تصفيته وإلقاء جثته قرب منطقة الطويشة ” .

وفى ختام بيانها أكدت الردع والتدخل المشتركة أبوسليم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة عن طريق مركز الأمن الوطني طريق المطار وإدارة الفرع مشيرة إلى أن البحث جاري عن المشتبه بهم فى تنفيذ العملية .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية