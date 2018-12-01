السفير البريطاني يؤكد أهمية دعم مؤسسة النفط

أكد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الليبية للمؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مشيدا في الوقت نفسه بالمؤسسة ومجلس إدارتها وتصميمها على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي.

وجاءت تصريحات بيكر خلال لقاء جمعه برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حيث تناول اللقاء جملة من المواضيع الهامة على رأسها جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة في مكافحة تهريب الوقود ومشتقاته، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.

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