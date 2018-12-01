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قتلة “أطفال الشرشاري” أمام النائب العام

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال محمد الشرشاري “عم أطفال الشرشاري” إن جهاز المباحث العامة قام بتسليم المجرم الرئيسي في القضية “النمري المحجوبي” للنائب العام في طرابلس
الشرشاري نقل شكر العائلة لكل من ساند قضية أطفالهم من جهات أمنية ورسمية ومواطنين، وأعلن تفهّم العائلة للتأخير الحاصل في التسليم نظرا لاستجواب المجرم المتهم في عدة جرائم مشابهة
وكانت عائلة الشرشاري ستنظم وقفة احتجاجية في هذا اليوم “2 ديسمبر” والذي يوافق تاريخ خطف الأطفال المغدورين، لكن قاموا بإلغائها بعد أن اطلعوا على مجريات التحقيق -على حد قول الشرشاري
وقد تم تسليم النمري رفقة مجرم آخر يدعى “لطفي بوغرارة” متورط في خطف وقتل الأطفال، بعد خطفهم في 2 ديسمبر 2015

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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