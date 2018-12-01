عقيلة صالح يدعو لجنتي الحوار إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل «الرئاسي»

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لجنتي الحوار في مجلس النواب والأعلى للدولة، إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، حسب ماورد بالتعديل الدستوري الحادي عشر.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن عقيلة صالح دعا -كذلك- لجنتي الحوار إلى الاستمرار في العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مع مراعاة أن «ما جاء في المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر هو بشأن السلطة التنفيذية غير المعتمدة من السلطة التشريعية، وأن توحيد السلطة التنفيذية هو مطلب وطني هام وعاجل، لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في البلاد».

وبحسب المادة الأولى من التعديل الدستوري الحادي عشر، فإن الاتفاق السياسي المعدل يتضمن، وفقا لما تم الاتفاق عليه، تكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، على أن يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره.

وأقر مجلس النواب الاثنين الماضي، التعديل الدستوري العاشر، بغالبية الحاضرين، حيث صوت 122 نائبًا بالموافقة، فيما رفض نائب واحد.

وتضمن التعديل الدستوري العاشر تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد والتي تتضمن تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية، شريطة أن يتحصل مشروع الدستور على موافقة 50 زائد واحد في كل إقليم وثلثي المقترعين على مستوى البلاد.

كما تضمن ما أقره مجلس النواب بشأن مجلس رئاسي من رئيس ونائبين و رئيس حكومة منفصل عنه.

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