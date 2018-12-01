النسخة الثالثة من “نصف ماراثون طرابلس”

بدأت فعاليات نصف ماراثون طرابلس الثالث بمشاركة أكثر من 1500 مشترك من مختلف الاعمار

وانطلق المتسابقون من أمام ميدان الفروسية في أبو ستة لقطع مسافة (21) كم متجهين إلى جزيرة معيتيقة ثم العودة باتجاه ميناء طرابلس البحري وصولاً إلى برج أبو ليلة والعودة إلى نقطة الانطلاق

وكان أول الواصلين المشارك “عادل الفرجاني” بزمن ساعة و 13 دقيقة ليحصل على الميدالية الذهبية