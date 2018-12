النسخة الثالثة من “نصف ماراثون طرابلس”

بدأت فعاليات نصف ماراثون طرابلس الثالث بمشاركة أكثر من 1500 مشترك من مختلف الاعمار وانطلق المتسابقون من أمام ميدان الفروسية في أبو ستة لقطع مسافة (21) كم متجهين إلى جزيرة معيتيقة ثم العودة باتجاه ميناء طرابلس البحري وصولاً إلى برج أبو ليلة والعودة إلى نقطة الانطلاق وكان أول الواصلين المشارك “عادل الفرجاني” بزمن ساعة و 13 دقيقة ليحصل على الميدالية الذهبية وشهد الماراثون حضور عمداء بلديات طرابلس المركز “سوق_الجمعه، أبو_سليم، ورئيس هيئة_الشباب والرياضة، وعدد من الرياضيين والمشاركين بالمارثون، وبرعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول، وبالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة ببلدية طرابلس المركز وعدد من الجهات العامة والخاصة

