لن تصدّق عدد مرات “اختطاف” الطائرات الليبية

2- 24 أغسطس 1979 طائرة طراز بوينغ 727 اختطفت في رحلة من بنغازي إلى طرابلس وهبطت في لارنكا في قبرص

3- 16 أكتوبر 1979 اختطفت طائرة طراز فوكر 27 5A-DDU في رحلة من هون إلى طرابلس وهبطت في مالطا

4- 6 ديسمبر 1981 طائرة طراز بوينغ 727 اختطفت في رحلة من زيوريخ الى طرابلس و هبطت في بيروت

5) 20 فبراير 1983 طائرة طراز بوينغ 727 5A-DII اختطفت في رحلة من سبها الى بنغازي و هبطت في مالطا و استمرت 3 ايام و ان عدد الركاب 160 راكبا .

6 – 22 يونيو 1983 طائرة طراز بوينغ 707 اختطفت في رحلة من اثينا الى طرابلس و هبطت في لارنكا

7- 23 ديسمبر 2016 – طائرة طراز ايرباص A320 اختطفت في رحلة من سبها إلى طرابلس قبل أن تحول مسارها وتجبر على الهبوط في مالطا وتحمل على متنها 118 شخصا

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