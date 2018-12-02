الذكرى الـ68 لمباعية الملك إدريس السنوسي

في مثل هذا اليوم من عام 1950 الجمعية التأسيسية في ليبيا تنتخب الأمير محمد إدريس السنوسي ملكًا على المملكة الليبية، وكان نص البيان كالآتي:

“إن الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرًا عظيما”

نحن ممثلى شعب ليبيا من برقة وطرابلس و فزان المجتمعين بطرابلس الغرب فى جمعية وطنية تأسيسية بإرادة الله والمزودين بالصلاحيات الكاملة المعترف بصحتها واستيفائها الشكل القانونى، والعازمين على تأليف اتحاد بيننا وتكوين دولة اتحادية ديمقراطية مستقلة وذات سيادة نظام الحكم فيها ملكى دستورى نستهل عملنا بحمد الله وشكره على ماقد منّ علينا من نعمه فى تحرير بلادنا و استقلالها



واننا إعترافا بإخلاص صاحب السمو السيد محمد ادريس المهدى السنوسي أمير برقة المعظم وجهاده الطويل المثمر لخير ليبيا وشعبها و تحقيقا لرغبة الشعب العامة، وإقرارا للبيعة الشرعية السابقة التى صدرت من ممثلى الشعب الشرعيين لسموه وحرصا على سعادة بلادنا واتحادها تحت تاج ملك نجد فيه المثل الأعلى للصفات التى يتطلبها هذا المنصب السامى



فإننا ننادى بسمو الأمير السيد محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة المعظم ونبايعة ملكا دستوريا للمملكة الليبية المتحدة، ونرجو جلالته أن يتفضل ويقبل ذلك

وأننا قررنا انتقال الجمعية التأسيسية بكامل هيئتها إلى بنغازى لرفع هذا القرار التاريخي لجلالة الملك المعظم وتلقى قبول جلالته لهذه البيعة



طرابلس الغرب فى يوم السبت 22 صفر الخير 1370

الموافق 2 ديسمبر 1950

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