الخطوط الليبية تنتظر اعتماد الأسعار الجديدة من وزارتي الاقتصاد والطيران المدني .

دعت الخطوط الجوية الليبية جميع مكاتب البيع التابعة للشركة ووكالات السفر ، إلغاء ضريبة YQ من التذكرة والابقاء على السعر القديم عند استخدام منظومة الحجز.

ووفقاً لمكتب الإعلام التابع للخطوط الجوية الليبية، تأتي هذ الخطوة، حتى تتم المعالجة من المنظومة الدولية للتعريفات، بعد حدوث خطأ في منظومة التعريفات الدولية.

الجدير بالذكر، نفت شركة الخطوط الجوية الليبية اليوم، الأخبار المتداولة حول الزيادة في أسعار التذاكر.

وفيما يتعلق بزيادة الأسعار، أعلنت الشركة انها في انتظار اعتماد الأسعار الجديدة، من قِبل وزارة الاقتصاد والطيران المدني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية