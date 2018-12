استبدال محولات قديمة ومتهالكة بأخرى جديدة بالمحطة الوطنية للكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تسلم المحطة الوطنية بالشركة محولين كهربائيين نوع 30/11 ك.ف سعة كل منهما 20 ميجا فولت أمبير.

وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة أن هذا الإجراء يأتي لغرض استبدال المحولات القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة في إطار الثبات والاستقرار للشبكة في عدد من المناطق.

هذا وتمت كافة أعمال النقل بجهود فريق إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل الذين قاموا بجلب المحولات من مخازن شركة الأعمال إلى مقر المحطة.

