الخارجية الليبية.. مساعٍ حثيثة لعقد قمة مغاربية

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الذي أشار إلى اقتراح وزير خارجية الجزائر باتخاذ التدابير اللازمة لعقد اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي.

وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة :

“إذ نثمن حرص الجزائر المعهود على تفعيل عمل أجهزة و مؤسسات الاتحاد المغاربي. وكذلك مواقف الدول الأعضاء المرحبة بهذا الاقتراح، فإن وزارة الخارجية بدولة ليبيا تعرب عن دعمها لعقد الإجتماع الوزارى للاتحاد فى أقرب الآجال، و تتطلع كدولة رئاسة للتنسيق بالخصوص مع معالي الأمين العام للبدء فى إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء للتوافق على موعد مناسب لعقد الاجتماع”.

هذا وأشارت وزارة الخارجية الى أن الأجواء الايجابية والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة حاليًا بين دول الاتحاد والتى عكستها التصريحات البناءة وتقارب وجهات النظر حول مستقبل الاتحاد المغاربي من شأنها أن تكون عاملاً مهما في انجاح الاجتماع الوزاري المرتقب.

كما أعربت الوزارة في بيانها عن أملها في أن يتوصل الاجتماع الوزاري المغاربي لخطوة متقدمة تتوج الجهود التي بذلتها ليبيا – كرئاسة للاتحاد – منذ سنوات لعقد اجتماعات القمة مؤكدة بأنها خطوة من شأنها أن تسهم في المضي قدمًا بمسيرة الاتحاد لتحقيق أهدافه في تعزيز وتفعيل العمل المغاربي المشترك خدمة لشعوبه ووصولاً إلى فضاء مغاربي موحد، بحسب البيان.

