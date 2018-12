صالح: توحيد السلطة التنفيذية سينهي حالة الانقسام المؤسساتي في البلاد

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لجنتي الحوار في مجلس النواب والأعلى للدولة، إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، حسب ماورد بالتعديل الدستوري الحادي عشر.

ونقلت مصادر إعلامية عن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي قوله إن صالح طلب من لجنتي الحوار الاستمرار في العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مع مراعاة أن ما جاء في المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر هو بشأن السلطة التنفيذية غير المعتمدة من السلطة التشريعية.

هذا وأوضح رئيس مجلس النواب أن توحيد السلطة التنفيذية هو مطلب وطني هام وعاجل، لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في البلاد، وفق قوله.

وبحسب المادة الأولى من التعديل الدستوري الحادي عشر، فإن الاتفاق السياسي المعدل يتضمن، وفقا لما تم الاتفاق عليه، تكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، على أن يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره.

يذكر أن مجلس النواب أقر الاثنين الماضي، التعديل الدستوري العاشر، بغالبية الحاضرين، حيث صوت 122 نائبًا بالموافقة، فيما رفض نائب واحد.

وتضمن التعديل الدستوري العاشر تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد والتي تتضمن تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية، بشرط أن يتحصل مشروع الدستور على موافقة 50 زائد واحد في كل إقليم وثلثي المقترعين على مستوى البلاد.

كما تضمن التعديل ما أقره مجلس النواب بشأن مجلس رئاسي من رئيس ونائبين و رئيس حكومة منفصل عنه.

