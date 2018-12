نفى المكتب الإعلامي لشركة الخطوط الجوية الليبية ما تردد من أخبار حول زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن ما حصل هو خطأ في منظومة التعريفات الدولية، موضحًا أن الشركة في تواصل معهم لمحاوله علاج هذا الخطأ.

وفيما يتعلق بزيادة الأسعار أوضح المكتب أن الشركة في انتظار اعتماد الأسعار الجديدة من وزارة الاقتصاد ومصلحة الطيران المدني.

