كتب مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن مقالاً بصحيفة الشرق الأوسط من سلسلة مقالات عن الهوية الليبية في محاولة جادة منه لتفكيك جغرافيا التاريخ الليبي وأثر ذلك في تشكيل التربة الاجتماعية.

وأكد شلقم إن سؤال الهوية الليبية سطور استفهام لا تتوقف عن التمدد باعتبار الهوية كائن حي، يتقوت بما يبدعه الإنسان المواطن فوق أرضية في خضم تفاعلات الحياة ومتغيراتها العلمية والتقافية والصناعية ومنظومات قيم يحدد ذاتها في أوقات السلم والحرب والعوز والرفاهية.

وقال مندوب ليبيا الأسبق في مقاله :

“الآخر له ما له في التأثير في كائن الهوية. ليبيا مثل كل الأوطان التي يتحرك فيها الإنسان في فضاء الحياة، تحمل التاريخ والحاضر على كتفي وجودها وتخوض مع ثقله معركة نسج هويتها الذي لا يتوقف… تلك هي أسطورة الحياة”.



The post شلقم: الهوية الليبية.. سطور استفهام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا