عقد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فتح الله اجتماعًا السبت بمقر الإدارة في طرابلس بمدراء الفروع والمكاتب بالمنطقة الجنوبية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تأمين المحطة الغازية أوباري الكهربائية وكيفية تأمينها والصعوبات التي تواجها.

وشدد العميد فتح الله على ضرورة تأمين المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة بالمنطقة الجنوبية.

كما ناقش الاجتماع أيضاً سبل دعم الفروع والمكاتب بالمنطقة الجنوبية، وتأهيل عناصرها عن طريق برامج تدريبية لرفع من كفاءتهم لأداء مهامهم المنوطة بهم على الوجه الصحيح.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها الرسمية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الوزارة لحماية المرافق والأهداف الحيوية بالمنطقة الجنوبية.

The post مدير الأمن المركزي يشدد على ضرورة تأمين مؤسسات الدولة بالمنطقة الجنوبية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا