حطت طائرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء أمس السبت في العاصمة الأردنية عمان، على رأس وفد يضم عدداً من كبار مسؤولي الدولة في زيارة رسمية للأردن، يجتمع خلالها مع العاهل الاردني الملك عبدالله بن الحسين ويجري محادثات مع معالي رئيس الوزراء السيد عمر الرزاز.

حيث كان في استقبال السراج لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري، رئيس الوزراء الأردني، والسادة وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس بعثة الشرف، والخارجية، وشؤون المغتربين، والمياه والري، و العمل، والعدل، و الدولة للشؤون القانونية، والدولة لشؤون الإعلام، ومحافظ العاصمة عمان، ومدير شرطة العاصمة، وقائد السرب الملكي، باللإضافة إلى سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء السفارة الليبية في عمان.

هذا وأجريت مراسم استقبال رسمية حيث عُزف النشيد الوطني واستعرض طابور الشرف، ثم توجه بعدها إلى المقصورة الملكية في استراحة قصيرة قبل أن يتوجه والوفد المرافق له إلى مقر إقامته بالعاصمة عمان، حيث ستبدأ المباحثات الرسمية صباح يوم الغد الأحد.

The post السراج يصل إلى المملكة الأردنية ويُجري مباحثات مع كبار مسؤوليها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا