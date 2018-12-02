صحة الوفاق تعلن استئناف علاج مرضى السرطان الليبيين في الأردن

ليبيا – أعلنت لجنة وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق والخاصة بعلاج حالات الأورام في المملكة الأردنية الهاشمية عن استئناف علاج مرضى السرطان الليبيين الذين يتلقون العلاج بمركز الحسين للسرطان في الأردن.

اللجنة أكدت بحسب مكتبها الاعلامي على أنها وبالتنسيق مع وزير الصحة بحكومة الوفاق تواصلت مع المسؤولين بمركز الحسين للسرطان حيث وعدوا باستئناف علاج الليبيين بدء من الغد.

وأشارت إلى أنها ستعمل بشكل مستمر وبجهود لا تعرف الكلل لحل باقي المشاكل العالقه حلاً جذرياً. يشار إلى أن ذلك جاء تزامناً مع وصول رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والوفد المرافق له للملكة الأردنية الهاشمية،

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