اعتماد أول قائمة أدوية في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني اعتماد أول قائمة للأدوية في ليبيا، ستُغني العناصر الطبية عن اللجوء إلى اللوائح القديمة التي تتضمن رمز الدواء ووصفه فقط.

وتُسهل هذه القائمة على الأطباء الاستفادة من الأدوية الأنسب لعلاج الحالات التي بين أيديهم بعدما كان يقتصر ذلك على الصيادلة فقط.

وأكدت مدير إدارة الصيدلة، ناهد المكي، في تصريحات نقلتها عنها وزارة الصحة، أن قائمة الأدوية ستكون مُتاحة لجميع الأطباء للاستفادة منها وتسهيل إجراءات علاج المرضى، مُشيرة إلى أنها ستتضمن كافة الأدوية التي توفرها الدولة دون استثناء.

يُشار إلى أن القائمة تحتوي على 1021 صنف دواء، بينهم 550 نوع بتركيزات مُختلفة، مُقسمين إلى قوائم وفقاً للأشكال الصيدلانية.

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