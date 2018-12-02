البريقة: شركات توزيع الوقود هي المتسبب في الازدحام

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، الأحد، رصد مؤشرات مخالفة تفيد بأن شركات توزيع الوقود لا تقوم بعمليات تزويد المحطات بطريقة منظمة وعملية.

وبينت البريقة في صفحتها الرسمية، أن غرض شركات التوزيع هو النيل منها، وإرباك المشهد بالبلاد، مضيفة أن شركات التوزيع لا تأخذ في الاعتبار أبسط المعايير المتعارف عليها، والتي من الضروري أن توفرها بمحطاتها، بينها المولدات الكهربائية، لتفادي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت شركة البريقة إن هذا القصور واللامبالاة من شركات التوزيع، مفاده إيصال معلومة مغلوطة بأن وقود البنزين غير متوفر لدى شركة البريقة لتسويق النفط، مؤكدة أن الوقود متوفر بكميات تتناسب مع السعات التخزينية لدى الشركة، وأن الناقلة أنوار ليبيا موجودة حالياً بميناء طرابلس، وهي محملة بحوالي (32) مليون لتر من البنزين، ولازالت مستمرة بالضخ وتفريغها لهذه الكمية لشركات التوزيع.

يذكر أن محطات الوقود تشهد منذ عدة أيام ازدحاما ملحوظا في العديد من المناطق والأحياء بالعاصمة طرابلس.

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