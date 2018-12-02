ماراثون طرابلس ينطلق بنسخته الثالثة بمشاركة 1500 مشترك

ليبيا – إنطلقت أمس السبت فعاليات نصف مارثوان طرابلس الثالث من أمام ميدان الفروسية بمنطقة أبو ستة بمشاركة 1500 مشترك من مختلف الأعمار وذلك لقطع مسافة 21 كم .

المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس المركز أوضح أن المارثوان شهد حضور عمداء بلديات “طرابلس المركز، سوق الجمعة، أبو سليم، ورئيس هيئة الشباب والرياضة وعدد من الرياضيين والمشاركين بالمارثون” برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول وبالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة ببلدية طرابلس المركز وعدد من الجهات العامة والخاصة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن صافرة الإنطلاق كانت من أمام ميدان الفروسية أبي ستة حيث اتجه المشاركين إلى جزيرة معيتيقة ثم العودة بإتجاه ميناء طرابلس البحري وصولاً الى برج أبو ليلة والعودة الى نقطة الانطلاق.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أول الواصلين المشاركة عادل الفرجاني بزمن ساعة و13 دقيقة وبهذا تحصل على الترتيب الأول و الميدالية الذهبية.

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