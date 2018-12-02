السراج يصل الأردن في زيارة مباحثات رسمية

عمان-العنوان

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مساء السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد يضم عدد من كبار المسؤولين في زيارة رسمية للأردن يجتمع خلالها مع العاهل الأردني الملك عبدالله ابن الحسين ويجري محادثات مع معالي رئيس الوزراء السيد عمر الرزاز .

وكان في استقبال السراج لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري الدكتور عمر الرزار رئيس الوزراء الأردني، ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس بعثة الشرف، والخارجية، وشؤون المغتربين، والمياه والري، و العمل، والعدل، و الدولة للشؤون القانونية، والدولة لشؤون الاعلام، ومحافظ العاصمة عمان، ومدير شرطة العاصمة، وقائد السرب الملكي.

كما كان في الاستقبال سفير دولة ليبيا لدى المملكة الاردنية الهاشمية وأعضاء السفارة الليبية في عمان.

وتوجه السراج عقب وصوله إلى المقصورة الملكية في استراحة قصيرة قبل أن يتوجه والوفد المرافق له إلى مقر اقامته بالعاصمة عمان حيث ستبدأ المباحثات الرسمية صباح اليوم الأحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية