رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يلتقى رئيس وأعضاء لجنة المسابقات

التقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلمانى ” بمقر اتحاد الكره بالعاصمة طرابلس رئيس لجنة تنظيم المسابقات “الهادى السويطى “وتم خلال الاجتماع الاطمئنان على سير بداية وانطلاقة مباريات المسابقة، حيث أكد الشلمانى على أهمية احترام وضبط جداول ومواعيد كل المباريات لضمان سيرها بانتظام دون تعثر

وشدد رئيس الاتحاد على أهمية تطبيق اللوائح والقوانين وقطع الطريق أمام التدخلات والتعامل معها بحزم ليكون الجميع سواسية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع وطالب بأهمية فتح قنوات التواصل مع الاتحادات الفرعية في مختلف المناطق من أجل التعاون في انجاح وتنظيم المسابقات.

وأكد رئيس الاتحاد الليبي على استمرار جهود ومساعى اتحاد الكرة مع وزارات الداخلية من أجل افساح المجال أمام حضور الجماهير الرياضية لمباريات الدوري بمختلف الملاعب.

