المتوسط :

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، أنها غير مسئولة عن الازدحام الذي يعانيه المواطنون أمام محطات التزود بالوقود.

وأضافت الشركة،” أن شركات توزيع لا تقوم بعمليات تزويد الوقود بطريقة منظمة وعملية”.

وأوضحت، «عدم الأخذ في الاعتبار أبسط المعايير المتعارف عليها، والتي من الضروري أن توفرها شركات التوزيع بمحطاتها، والتي من بينها المولدات الكهربائية، لتفادي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بسبب طرح الأحمال».

The post «البريقة للنفط»: شركات التوزيع مسئولة عن الازدحام أمام المحطات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية