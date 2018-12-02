القذافي في فرنسا.. هل بدأ “الربيع الأوروبي”؟

في صورة أثارت ضجة واستغراباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ظهر شخص يشبه إلى حد كبير معمر القذافي؛ وذلك خلال مباراة باريس سان جيرمان وليفربول قبل أيام ضمن دوري الأبطال والتي انتهت بفوز الأول.

تعليقات ساخرة على الصورة ربطت ما بين ظهور “القذافي” وحراك “السترات الصفراء” الذي قاد احتجاجات واسعة صحبها أحداث عنف واشتباكات مع قوات الأمن على خلفية زيادة الضرائب وأسعار الوقود؛ وامتد الحراك ليصل بروكسل وأنباء عن بدئه في العاصمة الهولندية؛ فيما تندّر آخرون ببدء “الربيع الأوروبي” على غرار ثورات “الربيع العربي”.

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