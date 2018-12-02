إقتصاد الوفاق: لن نسمح بأي زيادة على أسعار تذاكر الطيران دون موافقتنا

ليبيا – طمأن وكيل وزارة الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق فتحي ونيس أمس السبت كافة المواطنين بأن ماتم نشره عن زيادة في سعر تذاكر الطيران خبر عاري عن الصحة.

وزارة الإقتصاد أكدت وفقاً لمكتبها الإعلامي بأنها لن تسمح بأي زيادة في أسعار تذاكر الطيران دون موافقتها.

يشار إلى ان خللاً في منظومة تذاكر طيران شركة الخطوط الليبية قد اثار جدلاً يوم أمس السبت بعد ارتفاع اسعار التذاكر فيها لأكثر من الضعف وجاء هذا الخلل تزامناً مع التاريخ الذي أعلنت فيه الشركة بأنها سترفع فيه التذاكر في وقت سابق لتنشر الشركة توضيحاً تبين بأن سبب إرتفاع أسعار التذاكر هو مجرد خطأ في منظومة الحجز .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية