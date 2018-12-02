هل تتوسط عمان لحل الأزمة الليبية؟

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، إلى العاصمة الأردنية عمان، أمس السبت يرافقه فيها وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين، في زيارة سيجري خلالها مباحث مع الملك عبد الله الثاني.

ونقل موقع إخباري عربي عن مصادر أردنية رسمية إن المشير خليفة حفتر موجود حاليا في العاصمة عمان دون الإفصاح عن تفاصيل الزيارة.

وذكرت المصادر أن زيارة حفتر إلى عمان “تأتي ضمن جهود أردنية للعب دور الوساطة في حل الأزمة الليبية والتوصل إلى مصالحة بين جميع الأطراف”، مضيفة أنه من “المتوقع أن يلتقي حفتر مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني”.

وأكد السفير الليبي في الأردن، محمد البرغثي، أن لقاء جمعه بحفتر في عمان الأربعاء، وأن الأخير أكد حرصه على وحدة الوطن والحفاظ علىأمنه والتزامه بإجراء الانتخابات واحترامه للتداول السلمي للسلطة، واصفا تصريحاته بـ”أمورٌ بالغة الأهمية يجب البناء عليها”.

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