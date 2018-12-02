المسماري لـ (وال): شركة الخدمات العامة أخرجت عائلات عالقة نتيجة غرق الطرق بمياه الأمطار في بنغازي

بنغازي 02 ديسمبر 2018 (وال) – صرح المدير التنفيذي لشركة الخدمات العامة بنغازي عبدالسلام المسماري ــ لوكالة الانباء الليبية _ أن شركة الخدمات العامة قامت صباح اليوم الأحد بإخراج عائلات عالقة في منطقة الثامة عند (جزيرة الدوران) نتيجة غرق الطرق في مدينة بنغازي بسبب استمرار هطول الأمطار من الليلة الماضية.

وأشار المسماري إلى أن الشركة الآن في صدد عقد اجتماع مشكل من لجنة أزمة تضم رجال الإطفاء ورجال المرور ورجال شركة الخدمات العامة. (وال – بنغازي) ف و / هــ ع

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