شارك مكتب شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في الندوة المنظمة من قبل اللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية، بعنوان انتخابات المجالس البلدية (التشريعات والإجراءات) بفندق كورنثيا بطرابلس.

وقام مكتب شؤون الانتخابات بالوزارة بتقديم ورقة بحثية عن رؤيته خلال هذه الندوة.

