مقتل أحد عناصر الأمن المركزي عقب اختطافه في طرابلس

طرابلس-العنوان

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع أبوسليم، مقتل “معاذ صالح المبروك الرياني” أحد عناصرها، أمس السبت، عقب اختطافه أثناء دورية متمركزة في بوابة طريق المطار بطرابلس.

وفي بيان لها نشر على صفحتها على “فيسبوك” قالت الإدارة “لقد طالته أيادي الغدر والخيانة أثناء تأدية واجبه في مطاردة سيارة مشبوهة مرت من البوابة بسرعة جنونية”.

وأضافت الإدارة في بيانها “كان بداخل سيارة الدورية المتمركزة في بوابة طريق المطار، حيث خرج مسرعاً حتى وقع في كمين بشارع ولي العهد فتم أسره من قبل عصابات تنشط في تلك المناطق وهم سبب الجرائم التي انتشرت في أحياء غرب العاصمة مؤخراً وقاموا بسرقة سيارة الدورية وتم تصفيته وإلقاء جثته قرب منطقة الطويشة”.

وأظهرت صورة نشرتها الإدارة العامة للأمن المركزي إصابة العنصر بإطلاق ناري على مستوى الصدر.

وأوضح البيان “أن الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قد اتخذت عن طريق مركز الأمن الوطني طريق المطار وإدارة الفرع ولا زال البحث جار عن المشتبه بهم، وسنلاحق هؤلاء المجرمين في أي مكان”.



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