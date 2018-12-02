مركز إيواء قنفودة يستلم عدد من المهاجرين غير الشرعيين

بنغازي 02 ديسمبر 2018 (وال)- استلم مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي، عدد من المهاجرين من مختلف الجنسيات .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالفرع أمجد الورفلي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن المركز استلم عدد من المهاجرين من جنسيات : المصرية، السودانية، التشادية، الصومالية، بنقلاديش .

وأضاف الورفلي أن من بين المهاجرين “9” نساء من جنسيات : غانا، تشاد، صومال، مشيراً إلى أن المركز استقبل إلى الآن قرابة “79” مهاجراً من مختلف الجنسيات . (وال- بنغازي) ر ت

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