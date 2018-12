«إيواء قنفودة» ببنغازي يتسلم عددا من المهاجرين غير الشرعيين

المتوسط:

استلم مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي، عددا من المهاجرين من مختلف الجنسيات .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالفرع أمجد الورفلي، إن المركز استلم عدد من المهاجرين من جنسيات : المصرية، السودانية، التشادية، الصومالية، بنقلاديش .

وأضاف الورفلي أن من بين المهاجرين “9” نساء من جنسيات : غانا، تشاد، صومال، مشيراً إلى أن المركز استقبل إلى الآن قرابة “79” مهاجراً من مختلف الجنسيات .

